شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاميرة هيا بنت الحسين تفجر مفاجأة مدوية وتكشف عن ”ضحية جديدة” لـ محمد بن راشد (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحت عنوان : "الأميرة هيا تكشف عن ضحية جديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يشرح تسريبات جديدة بشأن قضية الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي ، محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي الفيديو المرفق، يتحدث عن تسريبات تناقلتها وسائل إعلام دولية بشأن آخر مستجدات قضية هروب الأميرة هيا، وتشمل كشف خلافات وأسرار عائلية تعتزم الأميرة كشفها للرأي العام العالمي نهاية الشهر الجاري خلال جلسة المحكمة المزمع عقدها في بريطانيا.

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وتطرق الفيديو إلى ضحايا غير الأميرة هيا، تسبب حاكم دبي بنفورهن ومحاولات الهرب والنجاة من قبضته.

مزيد من التفاصيل تجدونها في الفيديو أدناه: