عدن: اختطاف شاب وإعدامه من قبل مسلحين في "الشيخ عثمان"

أقدم مسلحون في العاصمة المؤقتة عدن، فجر اليوم الثلاثاء، على اختطاف شاب وإعدامه بالرصاص الحي في مدينة الشيخ عثمان.
وقال سكان محليون، إن مسلحين من أبناء "السيلة" في الشيخ عثمان، قاموا باختطاف شاب من منطقة "المحاريق" يُدعى "عمار بلعيد" أثناء مروره بالمنطقة التي تشهد توتراً بين مسلحين من المنطقتين، وقاموا بإعدامه بالقرب من مدرسة الصمصوم.
واندلعت قبل أسبوع معارك متواصلة بين أبناء "السيلة" و "المحاريق" خلفت حتى الآن 6 قتلى وعدد من الجرحى وسط صمت وتواطؤ الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلد، وسط أنباء عن قيام أطراف محلية بتغذية هذا الصراع.
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