شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة : التي اغضبت قائد القوات الإماراتية في مدينة عدن .. واستنفار ل عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صاب تجمع جماهيري قليل تضامنا مع الإمارات دعا لها بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا خيب امل لدى قيادة الإمارات في عدن.

حيث دعا ناشطون مواليين لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بالاحتشاد إلى أمام مقر قيادة الإمارات في الشعب تضامنا ع حد قولهم مع الإمارات ضد الدعوات المناهضة لهم بمغادرة البلاد بسبب دعمهم ل المليشيات.

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حيث كان من المزمع حضور قائد القوات الإماراتية إلى مكان التظاهرة أمام بوابة المعسكر ولكن بسبب ضعف المسيرة وايضا عدم حضور كثيف لم يحضر غاضبا حيث تدل الصورة على رفض شعبي لهم.

فيما قال خبراء أن المسيرة التي تجمعت أمام قيادة مقر القوات الإماراتية كانت ضربة قاسمة لهم لكون الصورة أقل حضورا.

هذا وعلم موقع هناعدن من مصادره الخاصة ان هناك استنفار ل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك من أجل حشد المواطنين مجددا عبر هاشتاج سيتم إطلاقه في تويتر للتجمع مجددا أمام قيادة القوات الإماراتية التي تواجه غضب واسع في عدن واليمن.