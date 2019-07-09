شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : توسع الاشتباكات في تعز بين الفصائل المتناحرة في حزب الاصلاح ... شاهد اولى الصور للمواجهات العنيفة و الاطقم العسكرية المحترقة "تفاصيل جديدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توسعت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المتناحرة في حزب الاصلاح ويقود المواجهات بالطرفين مدير الامن منصور الاكحلي المعين من حزب الاصلاح و غزوان المخلافي المدعوم من خاله العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 مدرع اخبار تهمك Advertisements افقد دارت اشتباكات بين الطرفين في منطقة المسبح امام مستوصف الدقاف نتج عنها احراق سيارتين تابعة للمخلافي وتوسعت الاشتباكات لتصل الى امم مستشفى الصفوة حيث استهدف المخلافي طقم مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي أمام مستشفى الصفوة بالسلاح المتوسط وشوهد السنة اللهب واعمدة الدخان تتصاعد منه.



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