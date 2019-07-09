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الان مباشر من محلات الصرفة قفزة نوعية للريال اليمن مقابل الدولار والريال السعودي ووصول (أسعار الصرف) صباح اليوم إلى هذا الحد

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عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني يتعافى قليلاً أمام العملات الأجنبية، في تعاملاته اليوم الثلاثاء الموافق ٩ يوليو ٢٠١٩م.

حيث حقق الريال صعوداً لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الأخرى، وأصبح سعر الصرف على النحو التالي:

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العملة    سعر البيع    سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي`    560    565
سعر الريال السعودي    147    149
سعر الدرهم الإماراتي    149    151

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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