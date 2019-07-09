شكرا لقرائتكم خبر عن الان مباشر من محلات الصرفة قفزة نوعية للريال اليمن مقابل الدولار والريال السعودي ووصول (أسعار الصرف) صباح اليوم إلى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني يتعافى قليلاً أمام العملات الأجنبية، في تعاملاته اليوم الثلاثاء الموافق ٩ يوليو ٢٠١٩م. حيث حقق الريال صعوداً لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الأخرى، وأصبح سعر الصرف على النحو التالي: Advertisements العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 560 565

سعر الريال السعودي 147 149

سعر الدرهم الإماراتي 149 151

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