شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا في صفوف القوات السعودية في المهرة .. وهذه أولى (الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في محافظة المهرة (شرقي اليمن) عن مقتل عدد من الجنود السعوديين في حادث مروري قرب مطار الغيظة.

وأفادت المصادر، أن عددًا من الجنود التابعين للمملكة العربية السعودية قتلوا إثر حادث مروري أثناء خروجهم من مطار الغيظة إلى منطقة شحن.

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ولم تكشف المصادر حتى اللحظة عن عدد الجنود الضحايا ، كما لم يصرح مصدر رسمي حول الحادثة.

وتشهد محافظة المهرة صراعًا شديدًا بين القوات السعودية ، وقبليين، متهمين بتلقي أموال من سلطنة عمان المجاورة.