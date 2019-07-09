شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في جريمة جديدة ...ميليشيات الحوثي تصدر حكم قضائي بالاعدام على "30" يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة خاضعة لجماعة الحوثي أحكاما بالإعدام على 30 معتقلا ضمن محاكماتها لقائمة ال 36. وذكرت مصادر حقوقية أن محكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والتي أصدرت الحكومة الشرعية حكما ببطلانها أصدرت أحكام الإعدام لثلاثين من قائمة ال 36 وأقرت ببراءة 6 آخرين. Advertisements اخبار تهمك ومن بين المعتقلين ممن صدرت في حقهم أحكام الإعدام استاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب. وهتف المعتقلون خلال قراءة أحكام الإعدام مرددين النشيد الجمهوري قبل الحكم وبعده ، واكدوا للقاضي انهم شوف يخرجون رغم أنفه، بحسب ما ذكره المحامي توفيق الحميدي.

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