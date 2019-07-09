شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ضحية يرتكبها غزوان المخلافي اليوم... صوره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة طفل شهيد نتيجة قيام عصابة مسلحة بقيادة المتمرد غزوان المخلافي بإطلاق النار العشوائي اتجاه منازل المواطنين وسط المدنية مما أدى إلى اول ضحايا غزوان المخلافي اليوم . اخبار تهمك Advertisements هنا عدن

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