شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع بتعز بين عصابات حزب الاصلاح ...مدير الامن ينجو من كمين نصبه له المخلافي واحراق سيارين عسكريتين بالحادث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا مدير أمن تعز العميد منصور الاكحلي من محاولة اغتيال نفذتها عصابة تتبع المطلوب أمنيا غزوان المخلافي، ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر أمني لـ"المصدر أونلاين" إن عصابة تتبع غزوان المخلافي نصبت كمينا مسلحا لموكب مدير الأمن الأكحلي قرب مستشفى الدقاف في المسبح، ولكن الحماية احبطت الكمين، واشتبكت مع المسلحين، واحرقوا سيارتين.

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يضيف المصدر: خرجت حملة أمنية لملاحقة عصابة غزوان المخلافي وعصابته، واشتبكوا في جولة سنان وساحة الحرية في منطقة عصيفرة، وتمكنت العصابة من إحراق طقم تابع للأمن.

وأتت محاولة عصابة غزوان المخلافي اغتيال مدير الأمن العميد منصور الاكحلي بعد يومين من اقتحام منزل العميد صادق العامري رئيس فرع جهاز الأمن القومي في المحافظة.