الحوثي يعلق على أنباء انسحاب الإمارات من اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

رحب عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، بالمعلومات التي تحدثت عن الإنسحاب الإماراتي من اليمن، داعياً بقية دول العدوان الأمريكي السعودي، إلى إعلان الانسحاب من اليمن.

وقال الحوثي، في تغريدة على “تويتر”: “ندعو دول العدوان لإعلان الانسحاب من اليمن فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي”.

واعتبر أن “الانسحاب من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات”.

وأضاف: “يكفي دول العدوان استخدامها لليمن حقل تجارب للسلاح الأوروبي والأمريكي طوال خمس سنوات أثبتت للعالم بشاعة إجرامهم”.