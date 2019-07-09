شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...الفنان ”عزت أبو عوف” يظهر في فيديو وهو على قيد الحياة بعد إعلان وفاته رسميا.. وزوجته تكشف ”الحقيقة كاملة”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردا على شائعات أطلقت بعد وفاته.. نشرت زوجة الفنان المصري، عزت أبو عوف، فيديو للفقيد وهو على قيد الحياة يتحدث عن وصيته بعد موته.

فبعد وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عاما، تداولت العديد من المواقع الإخبارية خبر بعنوان وصية الفنان عزت أبو عوف : “احرقوا أفلامى بعد ما أموت”.

ومنذ مرض الفنان الراحل انتشرت أخبار حول وصيته بحرق أفلامه بعد وفاته، من خلال اجتزاء تصريحات له وتحريفها خلال تكريمه في مهرجان “نجم العرب”. Advertisements وبعد مرور تلك الأزمة بأيام نشرت زوجته “أميرة”، عبر حسابها الخاص على “فيس بوك” فيديو لعزت أبوعوف، تبدو عليه علامات الحزن من الذين حرفوا تصريحاته معتبرا ما حدث معه ما هو إلا “نكتة سمجة وبايخة وواطية”.

وقال إن “ما أراد قوله هو ضرورة أن يتم تكريم الفنان قبل مماته”، وأضاف أن “أحلى حاجة في الدنيا إن الفنان يتكرم وهو عايش”.

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كانت هذه تفاصيل خبر صادم...الفنان ”عزت أبو عوف” يظهر في فيديو وهو على قيد الحياة بعد إعلان وفاته رسميا.. وزوجته تكشف ”الحقيقة كاملة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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