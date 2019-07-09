شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يفاجئ إمام الحرم السابق بقوله .:«تُب إلى الله».. والأمام يرد عليه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، رسالة على حسابه في “تويتر” من شاب سعودي مشجع لنادي الهلال، يدعوه فيها إلى التوبة عن تشجيع نادي الفقر"، في إشارة إلى "النصر".

وقال المشجع في رسالته: “شيخنا الفاضل، احبك في الله وأتمنى لك التوبة قبل الغرغرة من جميع ذنوبك وعلى رأسها تشجيعك لنادي الفقر الله يفنيك عنه بمحبة الزعيم، واحب فيك خفة دمك وسرعة البديهه لديك، بارك الله في الجميع”.

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من جانبه، رد “الكلباني” على المشجع، بقوله: “أحبك الله.. الله يتوب علينا ويرزقنا التوبة النصوح.. أعوذ بالله من الفقر والكفر وعذاب القبر.. أسأل الله ? النصر للدين والوطن