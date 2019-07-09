شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة البشعة...مسلحون يقتلون مسافرا ويصيبون ابنته على طريق العبر وقوات الامن تلقي القبض عليهم “صور للضحية والمجرمين”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحون على طريق العبر الدولي الرابط بين اليمن والسعودية على قتل مسافر وإصابة ابنته على الطريق.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أحد المسافرين وهو مضرج بدمائه بعد تصويب رصاصة قاتلة نحو رأسه وإصابة ابنته في يدها في حين أقدم المسلحون على نهب سيارته.

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وانتقد الناشطون غياب دور الحكومة الشرعية في حماية المسافرين على هذا الطريق الحيوي، وتسبب ذلك الغياب والتجاهل في إزهاق الكثير من الأرواح بسبب أعمال التقطع من عصابات مسلحة، إضافة إلى وفاة وإصابة العشرات في حوادث مرورية على الطريق بسبب الحفر التي تنتشر على ظهره.

هذا وقد تمكنت قوات الامن من القاء القبض على القتله وهذه صورهم