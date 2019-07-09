شكرا لقرائتكم خبر عن في خبر مفاجئ ...فلكي يمني شهير يتنبأ بما سيحدث في اليمن خلال الأيام القليلة القادمة .. ويكشف "تفاصيل"خطيرة ستعم المحافظات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع فلكي يمني تزايد فرص هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق والمحافظات وسط نوع من الاضطراب في الحالة الجوية.

وأوضح الفلكي محمد عياش، في بيان مقتضب، أن هناك مؤشرات على تزايد إحتمالية تهيؤ فرص هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال هذه الايام و الأيام القليلة القادمة لبقية الإسبوع الجاري.

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واشار عياش الى إستمرار إتصاف طابع الأجواء بشكل عام في مُعظم مناطق الجمهورية اليمنية بحالة من عدم الإستقرار والتقلبات الجويه خلال الفترة القصيرة القادمة.

وهطلت امطار رعدية غزيرة الى متوسطة، يوم أمس الاحد على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.