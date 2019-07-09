شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماقاله ابو بكر القربي على أحداث مأرب الاخيرة "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ابو بكر القربي من الأحداث الأخيرة التي وقعت في مأرب وقال إنها " مؤشر مخيف يؤسس للتشظي داخل التشظي و يكرر سيناريو تعز بصور مختلفة".

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وقال القربي في تغريدة على تويتر إن " ما حدث في مأرب مؤشر مخيف يؤسس للتشظي داخل التشظي و يكرر سيناريو تعز بصور مختلفة".

وتوقع أن تنتقل الأحداث في مأرب إلى محافظات أخرى " ويعمق نزعات الإنتقام والمصالح والإقصاء و التصفيات خاصة في وجود إعلام يعمق الصراع".

ودعا القيادي في حزب المؤتمر إلى " مرجعيات وطنية تتداعى لوقف العبث باليمن و تطلق مبادرة يمنية لإنقاذه".