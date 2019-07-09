شكرا لقرائتكم خبر عن قرارجديد وصادم للمقيمين اليمنيين ماهي حقيقة ارتفاع قيمة كرت العمل بالسعودية من 100 ريال الى 9 الف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مصادر سعودية انباء عن حدوث تغيرات في نظام الاعفاءات من المقابل المالي على المنشآت الصغيرة حيث تم الغاء الاعفاء عن بعضها بسبب استفادتهم لخمس سنوات ماضية .

واكدت حسابات سعودية متخصصة في قضايا العمل والعمال والمشاريع الصغيرة , تابعها "المشهد اليمني" انه لا يوجد حتى الان نظام أو تعميم أو قرار من وزارة العمل يفسّر مدى تباين قيم المقابل المالي للمنشآت الصغيرة وسبب رفع الإعفاء عن بعض المنشآت التي لها أقل من ستة شهور ، وغيرها من الحالات المختلفة للمنشآت .

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تمديد الإعفاء من المقابل المالي حتى ١٤٤٥والذي اعلنت عنه وزارة العمل السعودية في وقت سابق حدث له تغيرات في الأسبوع الماضي وإضافة استثناءات منها استثناء المنشآت القديمة من هذا التعميم ولكن لم يصدر بشكل رسمي حتى الان .

عدد من اصحاب العمل السعوديين والمقيمين انهم تفاجئوا عند تجديد اقاماتهم هذا الاسبوع من ارتفاع قيمة كرت العمل من 100ريال.الي 9000 بالنسبة للمنشات الصغيرة

وكانت قد اصدرت وزارة العمل السعودية قراراً بإعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة 5 سنوات ،حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية في 29-06-2018 ، على أنها قامت بإعفاء المنشآت الصغيرة ” 9 عمال فأقل ” من دفع المقابل المالي عن أربعة وافدين وذلك بشرط أن يفرغ مالكها للعمل فيها.

وأكدت على أن الإعفاء سوف يكون لمدة خمس سنوات على أن تبدأ من تاريخ صدور القرار 25/08/1435 أو صدور ترخيص المنشأة والذي تم إصداره قبل تاريخ 25/08/1440هـــ.