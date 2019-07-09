شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تدل على إصابتك بأمراض خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح عدد من الأطباء، أنه هناك بعض الأعراض المرضية على الرغم من بساطتها إلا أنها قد تكون مؤشراً على مشكلة صحية خطيرة تواجهك.

إليك بعض الأعراض التي عليكِ عدم تجاهلها أبدًا :

مشكلة في الرؤية بعين واحدة

أخبار تهمك

تؤدي السكتة الدماغية إلى الكثير من المشاكل التي تؤثر على جانب واحد من الجسم، بما في ذلك الرؤية، فإذا لاحظتِ مشكلة في الرؤية في عينكِ اليسرى مثلًا، فإنّه إنذار خطير.

دم في البول

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ظهور دم في البول بعيدًا عن الدورة الشهرية، يعتبر أكثر الاعراض المبكرة شيوعًا لسرطان المثانة، فعلى الرغم من حدوث ذلك بدون ألم وبشكل متفرق، إلا أنه عليكِ استشارة الطبيب فورًا.

سعال متواصل

قد يكون السبب هو التهاب القصبات او الحساسية أو الربو، ولكن إذا كان سعالك ثابتًا، فقد يكون علامة على سرطان الرئة، الالتهاب الرئوي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو حتى السل.

نزول مفاجئ في الوزن

فقدان الوزن غير المبرر ليس أمرًا ايجابيًا، حيث يمكن أن يكون دليلًا على الإصابة بداء كرون أو التهاب القولون التقرحي أو الاضطرابات الهضمية، بالإضافة إلى القرحة او الاكتئاب أو حتى السرطان.

ألم السرة

يمكن أن يكون ألم السرة مؤشرًا على مرض التهاب الأمعاء، مثل داء كرون الذي يؤثر عادة على الأمعاء الدقيقة أو القولون، والذي يؤدي إلى أعراض أخرى مثل الاسهال الشديد والارهاق وفقدان الوزن.