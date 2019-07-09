شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو واضح للانفجار الذي هز مدينة مارب وخلف عددًا من القتلى والجرحى .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجر أمس الإثنين، 8 يوليو، مخزن أسلحة بمدينة مأرب، شرق العاصمة صنعاء،ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. Advertisements وأوضحت مصادر محلية، أن كمية من الذخائر والألغام، كانت مخزنة بأحد محلات بيع السلاح بمدينة مأرب، انفجر مغرب أمس الإثنين، تلى ذلك انفجارات متوالية هزت السوق بأكمله. وبحسب المصادر، فقد سقط لحظة الانفجار خمسة قتلى، بعضهم تحول إلى أشلاء، بالإضافة إلى سقوط جرحى، بينما تسبب الانفجار في تهدم عدد من المحلات المجاورة للمخزن.

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