شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المرأة تحب الرومانسي والحنون ولكنها تختار ” زير النساء “ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يعتبر أختيار الشريك هو أهم مشكلة تواجه السيدات خاصة في مجتمعنا العربي ، خاصة مع زيادة نسبة الرجال المنافقين .
ومن جانبها كشفت دراسة أمريكية حديثة أجرتها جامعة تكساس ، أن المشكلة ليست في الرجل دوماً بل تتحمل المرأة جزءاً كبيراً من المسؤولية خصوصاً أنها تختار ” زير النساء ” في حين أنها تحلم بالرومنسي والحنون.
وفي التفاصيل، أظهرت الدراسة ، أن هناك علاقة مباشرة ما بين هورمونات المرأة وشخصية الرجل التي تعجبها. فقد تبين أنه في فترة الإباضة تميل المرأة إلى الرجل الذي يكون حسن المظهر ويجيد فنّ الكلام المعسول إلا أنه ليس صادقاً في نواياه تجاهها.
وكانت دراسة أخرى أجراها خبراء من جامعة ليفربول قد برهنت أن المرأة تنجذب الى الرجل الغامض الذي توحي تصرفاته أنه ليس سهلاً التعامل معهن وذلك لأسباب نفسية إذ تجد فيه لغزاً عليها حلّه وفكّه لتكتشف لاحقاً أن غموضه ما هو إلا تستيراً لعلاقاته المتعددة.
وفي المقابل أنّ المرأة تنجذب الى الرجل القوي والبطل والنرجسي، إذ تجد في النرجسية دليل نجاح وتبحث في قوته عن الحماية.
إذاً، رغم أن فارس الأحلام هو بنظر غالبية النساء ذلك الرجل الطيب والصادق والمخلص، إلا أنه لا يجذبها دوماً.
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