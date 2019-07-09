شكرا لقرائتكم خبر عن «الانفصال لا مفر منه وحزب الاصلاح خائن» - محافظ مع الشرعية يفجر جدلا واسعا ومصدر مسئول يوضح والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسئول في السلطة المحلية بـحضرموت (شرق اليمن) صحة الكثير من المعلومات والتصريحات التي نسبت للمحافظ البحسني ونشرها موقع (المشهد العربي).
ونقل عن المصدر قوله : ان السلطة المحلية ستصدر بيان رسمي حول ماوصفها بالمغالطات والتزييف الذي طال تصريحات المحافظ للموقع.
وكان الموقع المذكور نسب تصريحات للبحسني في حوار مطول معه تحدث فيها عن الانفصال وقال ان فك الارتباط لا مفر منه .
كما هاجم حزب الاصلاح الذي اعتبرهم (إخوان خائنون).
وقال البحسني بحسب الموقع «هناك علاقة وثيقة بين مليشيات الحوثي وحزب الإصلاح وعلى المواطنين أن يعرفوا من مع الوطن ومن ضده».
وعن الجنوب قال «الجنوب ظلم كثيرا ولا مفر عن الانفصال لأن الأوضاع في الجنوب تؤكد أن هناك مخططات تحاك ضده لاستهدافه لذلك من حق الجنوب من تحديد مصيره بنفسه ولابد من فك الارتباط بعد حالة التهميش الممنهج للجنوب».
كانت هذه تفاصيل خبر «الانفصال لا مفر منه وحزب الاصلاح خائن» - محافظ مع الشرعية يفجر جدلا واسعا ومصدر مسئول يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.