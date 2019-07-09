شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان استولى على منصبة...هذا ماحدث في اول لقاء بين الامير محمد بن سلمان والامير محمد بن نائف "شاهد بالفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثَّق مقطع فيديو، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، خلال تقديمه واجب العزاء في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد . وانتقلت الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد، والدة الأمير محمد بن نايف والأمير سعود بن نايف، إلى رحمة الله تعالى، فجر الجمعة الماضية. لمشاهدة المقطع اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان استولى على منصبة...هذا ماحدث في اول لقاء بين الامير محمد بن سلمان والامير محمد بن نائف "شاهد بالفيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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