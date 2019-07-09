شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرف على شخصية المرأة من وضع ساقيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غالبا ما تلعب لغة الجسد دورا كبيرا في كشف الشخصية، إذ يكون لكل شخص سمات شخصية لا تتضح إلا عبر حركات جسده، ويأتي من أبرز تلك الحركات وضع الساقين عند النساء والتي من خلالها يمكن أن نتعرف علي شخصية كل امرأة :

1.الوضع A :

تتصف النساء اللواتى يفضلون الجلوس بهذه الطريقه بالتردد والدقة في نفس الوقت ودائما منزعجات من كونهن لا يستطيعن فعل شيء تجاه ذلك، وغالبا ما يبالغن فى إمكانتهن وقدراتهن. وكثيرا منهن إنطوائيات لا يستطيعن تحمل الأجواء الصاخبة ويفضلن تقضية أوقاتهن فى عزلة عن الناس.

2.الوضع B :

تتصف النساء اللواتى تفضلن الجلوس بهذه الطريقه بأنهن دائما واثقات فى إمكانياتهن وقدراتهن ودائما على استعداد لتقديم الكثير من التضحيات من أجل الترقى والتميز فى العمل.

3-الوضع C

يتهمون النساء اللواتى يفضلون الجلوس بهذه الطريقه بعدم النظام والترتيب ، على الرغم من أنهن يستطيعن إيجاد الشيء المطلوب بكل سهولة حتى وهم مغلقات العينين، و لديهن فهمهن الخاص للنظام والحياة بشكل عام.

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4-الوضع D :

تتصف النساء اللواتى يفضلون الجلوس بهذه الطريقه بأنهن مخلصات، صادقات ومباشرات، ويتميزن أيضا بالدقة والانتظام والانضباط والذكاء، ولذلك هن دائما ما يتطلعون للمثالية بشكل كبير، وعادة يتعاملون مع الأخرين بشكل حازم وجدى، لاغين مشاعرهن تماما، ولكن داخل هذا القناع الخادع يختبئ قلب من الذهب.

5- الوضع E :

تتصف النساء اللواتى يفضلون الجلوس بهذه الطريقه بأنهن معقدون ويميلون للتحفظ، فهم حساسون للغاية لأى نقد حتى ولو كان صغيرا تجاههم، لذلك على أصدقائهم أن يكونوا حريصين فى تعاملهم معهم، إذا أرادوا الاحتفاظ بعلاقات طيبة معهم.