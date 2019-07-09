لقاء تنسيقي بين قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة ومركز المرأة للبحوث بجامعة عدن

التقى وكيل قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة د. نادية عبدالله، بمدير مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن د. هدى علي علوي صباح امس الاثنين بديوان الوزارة. وفي اللقاء ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة ومركز البحوث والتدريب بجامعة عدن وفرص امكانية إقامة أنشطة نسوية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عدن. ودعا اللقاء الى تمكين المرأة في مؤسسات المجتمع المدني واشراكها في الالعاب الرياضية كونها شريك أساسي في المجتمع. واتفق الجانبان على اقامة انشطة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ومركز البحوث والتدريب بجامعة عدن خلال الايام القادمة في قطاعات تنمية المرأة وتمكينها اقتصاديا وفي تفعيل الأنشطة الرياضية النسوية داخل الجامعة.



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