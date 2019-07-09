شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..قرار ملكي هام وعاجل من الملك سلمان مباشرة وتحرك طائرات خاصة وتوجيهات صارمة للسفارات السعودية في مصر والاردن لهذا السبب الطارئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي "شهداء فلسطين" لأداء فريضة الحج هذا العام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد.

وأوردت "واس" أن هذه الخطوة "تأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا."

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من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخأن الوزارة "ستعمل عاجلا عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن".

وأضاف "ستعمل (الوزارة) على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة"

الجدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر "شهداء فلسطين" بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.