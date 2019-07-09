اليمن تنفي تنفيذ أي عمليات عسكرية في البحر الأحمر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، إدعاء ناطق العدوان عن محاولة استهداف سفينة في البحر الأحمر من قبل الجيش واللجان الشعبية .

وقال العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)”نؤكد أن ما ذكره ناطق العدوان عن محاولة استهداف سفينة في البحر الاحمر من قبل قواتنا المسلحة هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة “.

وأضاف ” يكشف مثل هذا الإدعاء السخيف, المستوى المنحط الذي وصل اليه العدوان على اليمن من فشل عسكري وسياسي وإنساني ليسعى لإختلاق هذه الأكاذيب .

وأعتبر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، هذا الإدعاء محاولة فاشلة لإستعطاف الرأي الدولي وإيجاد مبررات لاستمرار العدوان والحصاره الظالم على اليمن بشكل عام وعلى محافظة الحديدة بشكل خاص وللتنصل من اتفاق السويد خاصة بعد تنفيذ الوفد الوطني لخطوة أحادية الجانب في موانئ الحديدة.