شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف” يعترض ويسقط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة‎ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء أمس الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها. وشدد على استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.