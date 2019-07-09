شكرا لقرائتكم خبر عن “القادم أعظم وأشد إيلاما”.. الحوثيون يكشفون عن امتلاكهم أسلحة رادعة فريدة من نوعها هذه هي تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت جماعة “أنصار الله” الحوثيين، الأحد، عن أسلحة جديدة، في معرض عسكري بالعاصمة اليمنية صنعاء أبرزها الصاروخ المجنح “قدس 1” وطائرات دون طيار.

وذكرت قناة “المسيرة”، التابعة للجماعة، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، افتتح معرض الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية، الذي احتوى أسلحة جديدة هي صاروخ قدس1 المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف 2k المسيرة”.