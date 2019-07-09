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“القادم أعظم وأشد إيلاما”.. الحوثيون يكشفون عن امتلاكهم أسلحة رادعة فريدة من نوعها هذه هي تفاصيلها

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت جماعة “أنصار الله” الحوثيين، الأحد، عن أسلحة جديدة، في معرض عسكري بالعاصمة اليمنية صنعاء أبرزها الصاروخ المجنح “قدس 1” وطائرات دون طيار.

وذكرت قناة “المسيرة”، التابعة للجماعة، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، افتتح معرض الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية، الذي احتوى أسلحة جديدة هي صاروخ قدس1 المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف 2k  المسيرة”.

صور أضافية اخرى من افتتاح #الرئيس_مهدي_المشاط لـمعرض الشهيد الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية#مكتب_رئاسة_الجمهورية_اليمنية

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— مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية (@YemenPresidency) July 7, 2019
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مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية@YemenPresidency

صور أضافية اخرى من افتتاح #الرئيس_مهدي_المشاط لـمعرض الشهيد الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية#مكتب_رئاسة_الجمهورية_اليمنية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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