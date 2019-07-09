شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء شلال: نتعهد بمنع مخطط "شياطين الإخوان" ولن نكون إلا سلاحاً في وجه الإرهاب وميليشيا إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد اللواء الركن، شلال على شائع، مدير أمن محافظة عدن، جنوبي اليمن، بأن الجنوبيين لن يسمحوا لمن وصفهم بـ"الشياطين والطابور الاخونجي الذي يريد التصادم الجنوبي الجنوبي".

وأكد اللواء شلال شائع، في كلمة خلال فعالية تأبين الشهيد اللواء الركن سيف العفيف قائد اللواء الأول مقاومة، أنهم لن يكونوا إلا "سلاحًا في وجه مليشيات إيران والإرهاب وتطهير كل شبر منها، ومن معنا فليكون في خندق الحرية وليحمل سلاحه ويتوجه إلى الجبهات".

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وتعهد بجعل كل محافظات الجنوب المحررة "خالية من المليشيات الإيرانية والتنظيمات الإرهابية، وسيتحقق ذلك بإرادة الاحرار وتضحيات وتلاحم الجميع".

ووصف اللواء شلال، اللواء العفيف بأنه رمزًا عظيمًا في النضال والتضحية ومدرسة نتعلم منه وسيتعلم منه الأجيال القادمة " لافتا إلى أنه ترك المناصب والأهواء ليتحقق ما يناضل من أجله الجنوبيين.

وشدد على تطهير كامل تراب الجنوب وكل الساحات من ميليشيات إيران والإرهاب، لتنعم بالأمن والأمان والاستقرار.