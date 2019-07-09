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في جريمة مروعة.. عصابة تقتل مواطن أمام طفلته وتصيب ذراعها وتنهب سيارته (صور)
يمن شباب نت
الثلاثاء, 09 يوليو, 2019 - 01:54 صباحاً
[ طريق "العبر" الرابط بين اليمن والسعودية ]
أقدمت عصابة مسلحة أمس الاثنين على قتل مواطن امام طفلته ونهب سيارته في خط "العبر" الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت بالسعودية.
وقالت مصادر "ان العصابة صوبت رصاصات برأس المواطن وأردته قتيلاً أمام طفلته التي أصيب أيضاً بطلقة نارية في ذراعها".
وذكرت المصادر "انه تم نهب كل ما في حوزة المواطن بما في ذلك سيارته التي كان يستقلها".
ويشتهر طريق "العبر" بأنه خط الموت بسبب حوادث السير المتكررة فيه وايضاً التقطع للمسافرين القادمين من السعودية من قبل عصابات نهب، وينتقد ناشطون غياب دور السلطات الأمنية في تأمين الطريق، وأيضا في إصلاحها.
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