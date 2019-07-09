شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية حوثية جديدة لاستقطاب المشائخ والوجهاء الى أماكن سرية لحضور دوراتها (تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، أن مليشيا الحوثي تستقطب مشائخ و وجهاء القبائل في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بمبالغ مالية متفاوتة حسب حجم ولاء المشائخ والوجهاء لها.

وأوضحت المصادر في تصريح الى ” المشهد اليمني ” ان مشرفي المليشيا يفرضون على المشائخ والوجهاء وابناء القبائل والتربويين بمحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار واب وحجة والمحويت،الالتحاق بدورات طائفية بالقوة، لعدة اسابيع.

واشارت المصادر الى ان المليشيا تقيم هذه الدورات في العاصمة صنعاء، ومراكز المحافظات، داخل الاحياء السكنية، بفلل وعمارات مملوكة لمسؤولين وتجار يمنيين في الخارج، بعد ان تم الاستيلاء عليها.

وبينت المصادر بان مشرفي المليشيا تنقل من تريد الحاقه بدوراتها من هؤلاء، ليلا، بسيارات معكسة من الموديلات الحديثة وهم معصوبي الاعين، وكذلك حين انهاء الدورات، ولاتسمح لهم بأي تلفونات او اي نوع من انواع التواصل.

ولفتت المصادر إلى أن اغلبية هذه الدورات التي تحرض ضد صحابة رسول الله، تقام بمديرية السبعين والوحدة ومنطقة حدة بالعاصمة صنعاء.

ونوهت المصادر بأن المبالغ التي تصرفها المليشيا للحاضرين دوراتها تتفاوت من عشرة الف الى خمسين الف ريال، حسب درجة الولاء للشيخ وقربه منها وخدمته لاهدافها بالذات ما تسميه رفد جبهاتها بالمقاتلين وتأييد تطرفها وتصرفاتها الاخرى.

جدير بالذكر ان مليشيا الحوثي تعمل باستمرار بإستمرار على شراء الولاءات القبلية بأموال الشعب اليمني التي نهبتها من البنوك بعد انقلابها على الدولة اليمنية ومؤسساتها في سبتمبر 2014.