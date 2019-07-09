شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : ”فنانة راقصة” تشعل فتيل أزمة سياسية في ”السعودية”.. والسلطات تتحرك فوراً (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت تصريحات جديدة للسياسي والبرلماني الكويتي المعروف، ناصر الدويلة ، جدلا واسعا من جديد، على مواقع التواصل الاجتماعي بين سعوديين وكويتيين.

وكان الدويلة نشر تغريدة في وقت سابق، حول المغنية "شاكيرا" التي تحيي حفلات في المملكة، قال فيها إن الحفلات الماجنة سبب من أسباب القصف الحوثي الذي طال مطار أبها الأيام الماضي .

سعوديون اعتبروا ذلك، تأييدا سياسيا من الدويلة للحوثيين وتعبيرا عن فرح بقصف السعودية .. ما دفع بالسلطات الكويتية للتحرك والقبض عليه للتحقيق، ثم الإفراج عنه لاحقا.

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وعاد الدويلة في مداخلة مع قناة بي بي سي، رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية"، من جديد للحديث حول الأزمة.

وقال الدويلة إنه لم يخطئ في تغريدته السابقة، ولن يعتذر عنها، مشيرا إلى أنه مع السلام في المنطقة وليس مع الحرب، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يفرح مطلقا بقصف مطار أبها، كما اتهمه سعوديون.

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