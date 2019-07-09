شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية..الشيخ عبد المجيد الزنداني يباغت الجميع ويسبب صدمة كبيرة لليدومي والانسي وكل قادة الاصلاح في السعودية ويوجه طعنة غادرة لولي العهد السعودي شخصيا ( شاهد الفيديو الصادم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو في اليوتيوب للداعية اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني وسبب حرجا لكل قادة الاصلاح في السعودية . الفيديو الذي انتشر وفيه يمتدح الشيخ الزنداني قناة الجزيرة القطرية التي تهاجم ولي العهد السعودي ليل نهار الامر الذي اثار غضبا سعوديا كبيرا واعتبروها طعنة غادرة لمن استضاف الشيخ الزنداني ووفر له سبل العيش الرغيد والحماية الكاملة بعد ان كان مطاردا ومعرضا للقتل. اخبار تهمك : Advertisements وعلق احد الناشطين قائلا " ليس ذلك بغريب على الشيخ الزنداني فقد سبق ان وجه طعنات قاتلة للرئيس السابق علي عبد الله صالح والذي تولى حمايته ورفض تسليمه للسلطات الامريكية التي كانت تطالب بتسليمه. شاهد الفيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر خطير للغاية..الشيخ عبد المجيد الزنداني يباغت الجميع ويسبب صدمة كبيرة لليدومي والانسي وكل قادة الاصلاح في السعودية ويوجه طعنة غادرة لولي العهد السعودي شخصيا ( شاهد الفيديو الصادم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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