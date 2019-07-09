شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفاجئ الجميع بظهور جديد قبل قليل ويتحدث حول انسحاب السعودية ودول التحالف من اليمن..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية ، على الانسحاب الإماراتي التدريجي من اليمن. ففي تغريدة رصدها محرر "بويمن " قبل قليل، قال الحوثي " ‏ندعو دول العدوان لاعلان الانسحاب من اليمن فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي" حسب قوله. اخبار تهمك : وأضاف "ان الانسحاب من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت بالذات ". واختتم تغريدته بالقول: "يكفي دول العدوان استخدامها لليمن حقل تجارب للسلاح الأوربي والامريكي طوال خمس سنوات أثبتت للعالم بشاعة اجرامهم" على حد زعمه.

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