شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تدخل طارئ للأباتشي : هجوم عسكري سعودية بري بغطاء جوي كثيف وبأعداد كبيره من الصواريخ.. هذا مايحدث بالسعودية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت القوات البرية السعودية مساء اليوم الإثنين عمليات هجومية واسعة بغطاء جوي كثيف على مواقع الحوثيين قباله منفذ علب بقطاع عسير . Advertisements اخبار تهمك : وساند الطيران الحربي وطائرات الأباتشي القوات البرية بأعداد كبيره من الصواريخ وهو ماتسبب في مقتل وجرح العديد من الحوثيين .

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