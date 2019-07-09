شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهدافة بطائرة مسيرة مساء اليوم .. قناة العربية تعلن تفاصيل مايحدث الان في مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر "العربية" مساء الاثنين باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها في السعودية بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الميلشيات الحوثية.

وقبل أسبوع، استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار أبها، والرحلات تسير بشكل اعتيادي، ويعمل المطار بكل طاقته التشغيلية كالمعتاد، وذلك بعد الهجوم الحوثي الذي طال المطار فجر الثلاثاء الماضي.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أكد يوم الثلاثاء الماضي أنه وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

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وقال تحالف دعم الشرعية إن الهجوم على مطار أبها عمل إرهابي وحشي نتج عنه إصابة 9 مدنيين، وأردف أن حالة الجرحى، وهم 8 سعوديين وشخص يحمل الجنسية الهندية مستقرة مبدئياً، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة) ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وكان هجوم إرهابي آخر قد وقع بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية، في الـ 23 من الشهر المنقضي، نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة