شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : أول ظهور للأميرة الهاربة ‘‘هيا بنت الحسين’’ برفقة هذا الأمير الذي لجأت إليه هربًا من زوجها حاكم دبي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو قيل إنه أول ظهور للأميرة هيا بنت الحسين، بعد هروبها واولادها من زوجها حاكم دبي بن راشد، الذي عرف عنه ساديته في التعامل مع عائلته وأولاده وبناته، الأمر الذي جعل الأميرة الهاشمية تخاف على بنتها و ابنها، خصوصا بعدما شاهدت ما فعله في بناته من زوجته الثالثة عندما هربوا و أعادهم بالقوة الى دولة السعادة، وتم سجنهم ولا أحد يعلم مصيرهم حتى اليوم. اخبار تهمك : وظهرت الأميرة هيا في الفيديو الذي لم يتم التأكد من تاريخ تسجيله ولكن من نشره قال إنه بعد هروبها في لندن، وقد ظهرت وهي تستعد لرحلة بحرية مع الأمير البريطاني شارلز و زوجته في بريطانيا. لمشاهدة الفيديو ( #هيا_بنت_الحسين في جوله على اليخت مع الأمير شارلز و زوجته في بريطانيا .. cc #ام_الامارات 🤣 pic.twitter.com/eWoNTa44gA — عبدالله الغانم 🇶🇦 (@85alghanim) July 7, 2019 )

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