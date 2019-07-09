مستجدات العدوان على اليمن في اليوم الـ1567

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات واصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات امس الاثنين مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة. وافادت المصادر عن قيام قوى العدوان بتمشيط مكثف بمختلف الرشاشات على مطار الحديدة الدولي. Advertisements وفي محافظة صعدة شهدت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا مكثفا. كما تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. وفي الضالع شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة القفلة بمديرية قعطبة.

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