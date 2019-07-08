شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروبات طبيعية تخلصك من الدهون المتراكمة في البطن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الدهون المتراكمة بمنطقة البطن من المشكلات المزعجة التي تواجهها الكثير من النساء، والتي يصعب التخلص منها بسهولة.
ويؤكد محمد سلام خبير تغذية ، أنه يمكنك التخلص من دهون البطن، دون اتباع أي أنظمة ريجيم، فقط من خلال تناول بعض المشروبات الطبيعية، بشكل يومي وبانتظام .
ومن هذه المشروبات :
عصير الليمون الدافئ
فقط اعصري ليمونة كبيرة جيدا في كوب من الماء الدافئ، واشربيها يوميا ببطء على الريق.
عصير التوت البري غير محلى
اخلطي ملعقتين ونصف من عصير التوت البري في كوب من الماء، واشربيه قبل كل وجبات الطعام.
عصير الزنجبيل وحبة البركة
اخلطي المكونات نصف ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل، وأضيفيهم إلى كوب من الماء الفاتر.
تناولي الخليط ما لا يقل عن مرتين في اليوم.
بذور الكتان
اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق بذرة الكتان، إلى ملعقة صغيرة من قشر السيلليوم، مع ملعقة صغيرة من عسل النحل، وأضيفيهم إلى كوب من الماء الفاتر.
تناولي هذا الخليط قبل الذهاب إلى النوم يوميا، وانظري الفرق بعد فترة قصيرة.
البقدونس بالليمون
اعصري حفنة من البقدونس الطازج جيدا في الخلاط، ثم أضيفي عصير ليمونة كبيرة، مع نصف كوب من الماء.
تناولي هذا العصير لمدة 5 أيام متواصلة على معدة فارغة، ثم توقفي عن تناوله لمدة 10 أيام، ويمكنك تكراره عند الحاجة مرة أخرى.
شاي أخضر بالأعشاب
احضري كوب من الماء الساخن، وأضيفي له ملعقة من الشاي الأخضر، ونصف ملعقة من القرفة ورع ليمونة، و2 ملعقة من عسل النحل.
اتركي المزيج لمدة 3 دقائق، ثم اشربيه مرتين في اليوم لتحقيق نتائج أفضل.
العسل بالماء
2 ملعقة صغيرة من العسل على كوب من ماء دافئ.
اخلطي المكونين جيدا، وتناوليه على معدة فارغة.
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