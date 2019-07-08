شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة وسط مدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - مأرب هزت انفجارات عنيفة مدينة مأرب قبل قليل وقال سكان محليون لـ ""الخليج 365"" ان انفجارات سمع دويها بشكل كبير في المدينة الا ان مصدر محلي قال ان الانفجارات ناتجة عن انفجار باحد مخازن السلاح في سوق السلاح وان قتلى وجرحى سقطو بالحادث

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