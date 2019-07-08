شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية سعودية بدوية تتحدى العادات والتقاليد وتظهر في وسائل الاعلام بهذا الشكل المثير .. شاهد بـ‘‘الفيديو’’ كيف ظهرت؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت العالمة السعودية غادة بن مطلق المطيري ، عن سبب تخليها عن الحجاب أثناء تواجدها في أمريكا، بينما ترتديه عندما تكون في السعودية.
وردت العالمة السعودية على سؤال مقدم برنامج “بالمختصر” ياسر العمرو ، حول طبيعة علاقة “غادة” مع قبيلتها قائلة: ” والله ما سألتهم وما أدري ، ترى كل واحد وله رأيه وأنا أحترم كل الآراء ، فأنا أمشي على فطرتي ولا أسيء لأحد ” .
وأضافت المطيري : ” وأنا في أمريكا أحس بارتياح أكثر لما ما ألفت الانتباه عليا ، وكل لبس تلبسه له سبب يعني لا أرتدي الحجاب في أمريكا حتى لا ألفت الانتباه ، وكذلك في السعودية ألبس الحجاب حتى لا ألفت انتباه أحد ” .
وتابعت المطيري : ” لما أصبحت دكتورة ، وأطلع في الإعلام قالوا لي في السعودية نبغى صورة بالحجاب فوافقت ، ولكن بدأ عدد من الناس يقولوا أنني أصبحت بوجهين ، لذلك قلت ما أريد أحد يراني بوجهين أنا بوجه واحد ولا أسوي شيء غلط ، وقلت خلاص لن أظهر متحجبة ” .
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