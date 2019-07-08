شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لتنظيف الجسم من رواسب الوجبات الدسمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُسبب الوجبات الدسمة دائما الكثير من المشكلات الصحية، فعلى الرغم من مذاقها الجيد الذي تحبه النفوس، إلا أن التخلص من آثارها يظل كابوسا يراود الكثيرين خاصة متبعو أنظمة الريجيم وأصحاب عدد من الأمراض.

وأكد عدد من خبراء التغذية ، بأنه تتوقف طرق تنظيف الجسم من رواسب الوجبات الدسمة، على طبيعة كل جسم، ومدى سلامة الجهاز الهضمي وانتظام وظائف الغدة الدرقية والكبد، ومن الضروري تنظيف الجسم من الرواسب بصفة عامة على فترات متقاربة، كي يستطيع الجسم تجديد خلاياه وإزالة الدهون والسموم الضارة المتراكمة في مناطق متفرقة بالجسم، لتفادي الإصابة بالعديد من الأمراض الوقتية أو المزمنة على المدى البعيد.

وهذه أهم الطرق لتنظيف الجسم من رواسب الوجبات الدسمة :

– تناول الأطعمة الغنية بالألياف الخضراوات ذات اللون الأخضر قبل تناول الوجبات الدسمة بنصف ساعة، وهو ما يهيئ الجسم، ويزيد عملية الحرق وعدم تراكم رواسبها في الجسم.

– كوب من القهوة الخالي من السكر، بعد تناول الوجبات الدسمة، حيث يعزز تكسير الأحماض الدهنية وينظم عملية الأيض بشكل فعال.

– الزبادي الخالي من الدسم: تساعد مادة البروبيوتيك المتوافرة في الزبادي على حماية صحة الأمعاء وطرد رواسب الوجبات الدسمة، لذا احرصي على تناوله بعد الوجبات.

– تناول الفواكه الحمضية قبل وبعد تناول الوجبات: من أفضل الطرق لتنظيف الجسم من رواسب الوجبات الدسمة.

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– مشروبات الشاي الأخضر، الزنجبيل، النعناع الخالية من السكر بعد الوجبات الدسمة، يسهم في تنظيف الجسم من رواسبها، لكن دون إفراط، كون الشاي الأخضر يؤثر على امتصاص الجسم لعنصر الحديد.

– ثمرة متوسطة الحجم من الموز بعد تناول الوجبات الدسمة، تمنع احتباس السوائل في الجسم، ما يساعد على تنظيفه من الرواسب بشكل صحي.

– يحتوي البيض على السيستين الحمض الأميني الذي يعمل على كسر السموم، لذا أضيفيه إلى وجباتك الدسمة لمساعدة الجسم على التخلص من الرواسب.

– يساعد الخليط المكون من ماء، حبة ليمون، فص ثوم مطحون، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على تنظيف الجسم من الرواسب المتراكمة بصفة عامة.

– يسهم عصير العنب الأحمر في تقليل تخفيف عسر الهضم، تنشيط حركة المعدة وتنظيف الجسم من رواسب الوجبات الدسمة.

– توابل الطعام في تنظيف الجسم من الرواسب، خصوصا إضافة الكركم، الفلفل الأسود والأحمر عند تجهيز الوجبات الدسمة.

– احرص على ممارسة المشي بانتظام، لتنظيف الجسم من رواسب الوجبات الدسمة، وتجنب النوم مباشرة بعد تناولها.