شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مجزرة كبرى للقوات السعودية في هذه المنطقة قبل قليل (الصور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في محافظة المهرة (شرقي اليمن) عن مقتل عدد من الجنود السعوديين في حادث مروري قرب مطار الغيظة.
وأفادت المصادر، التي تابعها "ناس تايمز" أن عددًا من الجنود التابعين للمملكة العربية السعودية قتلوا إثر حادث مروري أثناء خروجهم من مطار الغيظة إلى منطقة شحن.
ولم تكشف المصادر حتى اللحظة عن عدد الجنود الضحايا ، كما لم يصرح مصدر رسمي حول الحادثة.
وتشهد محافظة المهرة صراعًا شديدًا بين القوات السعودية ، وقبليين، متهمين بتلقي أموال من سلطنة عمان المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : مجزرة كبرى للقوات السعودية في هذه المنطقة قبل قليل (الصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.