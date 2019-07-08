شكرا لقرائتكم خبر عن "فيصل القاسم" يفاجئ الجميع ويوجه طلبًا عاجلًا للسعودية ويعلن وقوفه إلى جانبها ويؤكد : المملكة دولة كبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الإعلامي فيصل القاسم، الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطلبه من المملكة العربية السعودية، أن تقود مشروعًا يلتف حوله العرب، لأنها دولة كبرى.

وتسائل فيصل القاسم، عن المشروع العربي الذي يمكن أن يلتف حوله العرب، مطالبًا الدول العربية الكبرى وعلى رأسهم السعودية ومصر والجزائر والمغرب، ان تتبنى هذا المشروع لوقف التدخلات الأجنبية في المنطقة والغزو الخارجي لبلاد العرب.

وقال عبر حسابه على "تويتر" :" عندما ترى كل كلاب الأرض تغزو بلادنا وتقتل شعوبنا وتسيطر على حكوماتنا لا بد أن تتساءل: أين المشروع العربي الذي يمكن أن يلتف حوله العرب؟أين الدول العربية الكبرى كالسعودية ومصر والجزائر والمغرب؟ لماذا لا تبني مشروعاً يلتف العرب من حوله بدل أن يكونوا مجرد توابع لإيران وتركيا وإسرائيل".

وعلق احد متابعيه قائلًا ": السعودية وغيرها ليسوا صادقين بتحالفهم لكي العرب يتحالفوا معهم كل دوله تتطعن الدوله الاخرى لهذا لن يتحالفوا حتى يتم تغير الحكام ويكون الحكم للشعب والشعب هو من يوجد الحاكم ام الان كل الحكام تبع الدول الغربيه لهذا نحن العرب مزيدا من التخلف".

فيما قال آخر": توجد بعض المحاولات لمشروع عربي من بن زايد وبن سلمان لكن ليس لاجل وطن عربي قوي بل لصنع قطيع عربي يرضخ للغرب والتدخلات هنا وهناك (ليبيا ... السودان ... الخ) وقتل واعتقال المسلمين دليل على هذا".

بينما علق ثالت": لأن جميع الانظمة العربية تابعة للوبي الصهيوني والامريكي.. وكل نظام منهم يحمل اجندة خاصة تم تقسيم عليهم الادوار جميعا بهدف تدمير الشعوب العربية وهدم القيم والمبادى فيها".