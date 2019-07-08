شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول تعليق للتحالف العربي على مهاجمة الحوثيين لمطار ابها الدولي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية قبل قليل عن التحالف العربي بانه لم يتم التاكد من هدف الطائرة التي تم اسقاطها
في حين قال الحوثيين انهم هاجمو مطار ابها الدولي
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اول تعليق للتحالف العربي على مهاجمة الحوثيين لمطار ابها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.