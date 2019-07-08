شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول تعليق للتحالف العربي على مهاجمة الحوثيين لمطار ابها الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية قبل قليل عن التحالف العربي بانه لم يتم التاكد من هدف الطائرة التي تم اسقاطها

في حين قال الحوثيين انهم هاجمو مطار ابها الدولي