شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :بعد زعم الحوثيين قصفه... قناة العربية تكشف مايحصل الان في مطار ابها الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر "العربية" مساء الاثنين باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها في السعودية بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الميلشيات الحوثية.

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