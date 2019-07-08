شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد اعلان البنك المركزي وصول الطبعة الجديدة ...هذا هو سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ينشر ""الخليج 365"" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الإثنين، وهي كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 149 الدولار : 560 الإماراتي : 150 الذهب كسر: 22450 Advertisements

أسعار البيع :

السعودي : 151 الدولار : 570 الإماراتي : 153 الذهب كسر: 22650

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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