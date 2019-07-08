شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لمنع تكون الجير على الأسنان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يٌعرف ” جير الأسنان ” بأنه الطبقة اللاصقة التي تتشكل عندما تتراكم البكتيريا في الفم على الأسنان؛ مما يؤدي إلى تآكل الأسنان وضعفها، وهذا يؤدي إلى التسوس وأمراض اللثة، حيث لا يمكن طرد البكتيريا بشكل نهائي من الفم لأن بعض أنواعها نافعة، ولكن يمكن تقليل تراكم الجير بهذه الطرق الخمسة:

1- تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة مرتين على الأقل بطريقة صحيحة، ويجب تنظيف أسنانك بالفرشاة، وتقول الدكتورة نادية أرمنتروت “إن من الناحية المثالية يجب على الجميع تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة لإزالة الجير ومنع تراكمه”، ولكن يجب تنظيف الأسنان خاصة قبل النوم لأن ترك الأسنان من دون تنظيف يؤدي إلى تراكم وبقاء الجير على الأسنان طوال الليل.

ويجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعر، لأن الشعيرات الخشنة تؤدي إلى نزول الدم من اللثة، وتأكد من استبدال فرشاة الأسنان الخاصة بك فعدم استبدالها لا يجعلها تعمل بكفاءة عالية، ولكي تتأكد من حصولك على أفضل النتائج وأقصى استفادة في كل مرة تنظف بها أسنانك:

– امسك فرشاة أسنانك بزاوية 45 درجة على لثتك أثناء تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.

– قم بضربات دائرية خفيفة حول الأسنان باستخدام الفرشاة.

– غطي فمك بالكامل الأسطح الداخلية والخارجية وقمم الأسنان.

– قم بتنظيف لسانك للتخلص من البكتيريا، والحصول على نفس منعش، والقضاء على رائحة الفم الكريهة.

– قم بقضاء دقيقتين كاملتين على تنظيف الأسنان بالفرشاة.

وينصح أطباء الأسنان باستخدام فرشاة الأسنان الالكترونية على الرغم من أن كلاهما فعال؛ إلا أن فرش الأسنان الكهربائية لها حافة صغيرة بالنسبة لتلك اليدوية، وأجريت دراسة عام 2005 أن فرش الأسنان الكهربائية قللت الترسبات بنسبة 11% من فرش الأسنان اليدوية خلال فترة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، وإذا كنت تستخدم فرشاة أسنان كهربائية فاستبدل رؤوس الفرشاة كل ثلاثة أشهر على الأقل، حفاظًا على فعالية الفرشاة.

2- التنظيف ما بين الأسنان، الأسنان ليست المكان الوحيد الذي يتراكم ويتجمع فيه الجير؛ إذ إنه يتجمع أيضًا في الفراغات بين الأسنان وخيط الأسنان أو الأدوات الأخرى هي التي تتمكن من الوصول لهذه الأماكن.

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ويقول طبيب الأسنان أتوشا باتيل “إن تنظيف الأسنان بالفرشاة وحدها لا يكفي لإزالة الجير من بين الأسنان”، ويجب عليك التنظيف بين أسنانك مرة كل يوم على الأقل، وإذا كنت لا تجيد استخدام خيط الأسنان هناك خيارات أخرى تتسم بنفس الفعالية بما في ذلك:

– الخيوط الفلزية المترابطة.

– الفرشات الصغيرة المستقيمة تناسب ما بين الأسنان.

– مزيلات الجير الخشبية.

3- استخدام غسول الفم، يمكن أن يكون غسول الفم المضاد للبكتيريا خياراً آخر في مجموعة أدوات الوقاية من تراكم الجير، ويساعد غسول الفم بشكل عام على إزالة الترسبات، ولكن النوع الجيد من غسول الفم لشخص ما لا يكون مفيدًا لك.

وتحتوي بعض غسولات الفم على الكحول التي تسبب جفاف الفم، وهذا ليس جيدا لمنع تكون الجير حيث أن اللعاب يساعد على الحفاظ على صحة فمك، ويمكن أن يؤدي جفاف الفم إلى تراكم نوع من الجير يسمى الجير اللزج، والذي يصعب تنظيفه وإزالته؛ لذا استشر طبيب أسنانك عن غسول الفم الذي يكون مناسبًا لك.

4- تقليص تناول السكريات والنشويات، تندفع البكتيريا عند الانتهاء من تناول الطعام إلى السكر المتبقي في فمك وتتغذى عليه، وكلما كان طعامك يحتوي المزيد من السكر كلما زاد عدد البكتيريا التي تتعامل معها عند استخدام الفرشاة، وتتسبب الأطعمة السكرية والحمضية في تآكل الأسنان فقم بتقليص هذه الأطعمة لتجنب مشاكل الأسنان، مثل:-

– الأطعمة النشوية مثل رقائق البطاطس والخبز.

– السكاكر التي تلتصق بالأسنان.

– المشروبات الغازية.

5- زيارة طبيب الأسنان الخاص بك بشكل دوري، معظم الوقاية من تكون الجير يحدث من خلال روتينك اليومي، والمهم رؤية طبيب الأسنان مرتين سنويًا أيضًا، لأنه يمكن أن يلتقط أي مشاكل مبكرة في الأسنان قبل أن تصبح مشاكل أكبر.