شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: من جديد...مليشيا الحوثي تزعم استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت مليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، تموز 08، 2019، قصف مطار أبها.

وقالت قناة المسيرة التابعة للمليشيا إن ما أسمته "سلاح الجو المسير" نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها بطائرات قاصف 2K.

ولم يصدر عن التحالف أي تعليق على العملية حتى لحظة كتابة الخبر.

وسبق للمليشيا أن استهدفت أكثر من مرة مطار أبها الدولي ومطار جازان.

وأسفرت عمليات المليشيا عن استشهاد مواطن من جنسية سورية بالإضافة إلى إصابة العشرات بينهم يمنيون.

وتزعم المليشيا بعد كل عملية أن القصف أدى إلى توقف الملاحة، وهو ما يؤكد التحالف عدم صحته.



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