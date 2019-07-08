شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس اليمني ” المفلحي ” : لولا تحرك الامارات في اللحظة الحاسمة لكانت عدن امارة من امارات داعش او القاعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد المستشار عبدالعزيز المفلحي مستشار رئيس الجمهورية الحملة الاعلامية المغرضة على دولة الامارات العربية المتحدة وأشار الى انها تتوافق تماما” مع خطاب الحوثي .

وفي تصريح صحفي لوسائل الإعلام قال المستشار المفلحي : دور الامارات العربيه المتحده دور ريادي وقيادي وتحملت المسؤليه في وقت كان هناك فراغا” كبيرا” بعد تحرير عدن والمحافظات الاخرى ، للاسف الشديد كانت السلطة انذاك غائبة ولم تملى الفراغ ولم تهتم بأعاده الاجهزه الامنيه والاستخباريه ومؤسسات الدوله .

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واوضح ان الامارات العربيه المتحد قامت بالاهتمام بكل الجوانب الامنيه والدفاعيه وفي نفس الوقت الاغاثيه وترميم المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها وتشكر على تملئتها الفراغ الذي خلفه غياب الدولة ، ويحسب لاشقائنا في الامارات العربية المتحده انها تواجدت في الزمان والمكان الصحيحين ، ولولا تحرك الامارات في تلك اللحظة الحاسمة لكانت عدن امارة من امارات القاعدة وداعش حيث كان لدورها الفاعل وقرارها الحاسم الفضل بعد الله في تطهير عدن من الجماعات الارهابية ودك اوكارها وتجفيف منابعها.

وتوجه بالشكر والتقدير لقيادات الإمارات العربيه المتحده موضحا” بأن الحملات الاعلامية المغرضة التي تتعرض لها من قبل بعض القوى هدفها واضح وتحمل في طياتها نفس عدائي ليس ضد الامارات فحسب بل ضد التحالف بقياده للمملكه العربيه للسعوديه والإمارات العربيه المتحده .

واكد المفلحي بان الهجوم الاعلامي الذي يستهدف الامارات ويعمل على تشويه سمعتها والتقليل من دورها يتوافق تماما مع خطاب الحوثي وعلى ذلك كل صوت يسيئ الامارات العربيه المتحده فهو يسيئ للتحالف ويسيئ للشرعية معا