شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير سعودي شديد اللهجة لمواطنيها في هذه الدولة و لهذا السبب ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية عن توجيهات عاجلة وهامة لرعاياها في دولة تركيا. ووجهت السفارة السعودية في تركيا للمواطنيها بالقول "احذرو احرصوا على حمل أصل جواز السفر تجنباً للإيقاف". Advertisements في احدث تطور .." محمد بن راشد يفاجى الجميع " و يلجأ للخيار الاضطراري الاكثر كلفة لمواجهة فضيحة " هروب" زوجته الأميرة " هيا بنت الحسين" والأخيرة تفاجئة بتصعيد جديد ! وتسببت حادثة الصحفي جمال خاشقجي حالة توتر بين الحكومتين السعودية والتركية.

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